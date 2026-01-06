アメリカの調査会社「ユーラシアグループ」が2026年の「10大リスク」を発表し、1位にトランプ大統領が自らに権力を集中させる「アメリカの政治革命」を選びました。アメリカの著名政治学者のイアン・ブレマー氏が率いる「ユーラシアグループ」は、毎年恒例となっている「10大リスク」の2026年版を発表。1位にトランプ氏が大統領権限を強めていく「アメリカの政治革命」を選出しました。トランプ氏が公務員の解任などを通じて「自身