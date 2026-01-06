『ブラックパンサー』（2018）で、主人公ブラックパンサー／ティ・チャラと対立するキャラクターとして登場したのが、キルモンガーことエリック・スティーヴンスだ。映画の構造上は悪役ながら、共感性の高いキャラクターとして、史上屈指の名ヴィランとの呼び声も高い。 演じたマイケル・B・ジョーダンは米のインタビューで、「キルモンガー、エリックは複雑な敵でした。