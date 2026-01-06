2026年のファッションのトレンドは、ロマンティック、スポーツMIX、リラックスがキーワード。小物は個性爆発＆インパクト大のチャームがブームの予感。甘さとスポーティ。トレンドは二分ファッションにおけるデザインのトレンドは二極化しそうだと分析する、スタイリストの番場直美さん。「色に関しては、2025年は淡いピンクが流行りましたが、2026年はスモーキーでくすんだピンクのアイテムが目に留まります。デザインでいうと、