高松南警察署 ５日夜、高松市の駐車場に駐車中の車の中で知人男性の背中をナイフで刺し、けがをさせたとして27歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、無職の男(27)です。 警察によりますと、5日午後8時ごろ、男は高松市の駐車場に停めていた車の中で、知人男性(26)をナイフで刺して、けがをさせた疑いです。 知人男性のけがは加療2週間ほどということです。 警察の調べに対して、男は「刺し