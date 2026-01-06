年内発売予定の次世代モデルフォルクスワーゲンは、今年後半に発売予定の新型EV『IDポロ（ID.Polo）』のインテリアを公開した。主要機能に物理ボタンの割り当てを増やしているのが特徴だ。【画像】大幅に進化した次世代EV、まもなくデビュー【フォルクスワーゲンIDポロを詳しく見る】全56枚IDポロは、欧州で比較的安価な2万2000ポンド（約460万円）未満での発売を目指す重要な新製品だ。また、チーフデザイナーのアンドレアス・