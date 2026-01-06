フィンランド発デザインハウス、マリメッコが2026年に創立75周年を迎え、日本限定のアニバーサリーバッグをはじめとする特別なコレクションを展開します。長い歴史の中で育まれてきたプリント作りのアートを軸に、ブランドを象徴する柄やカラーが新しい表情で登場。バッグ、デニム、ホームアイテムまで、日常に彩りと高揚感をもたらすラインアップは、節目の年にふさわしい魅力にあふれていますb