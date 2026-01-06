歌手の相川七瀬（50）が3日、自身のインスタグラムを更新。2日から2日間に渡って開催された第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で優勝した青学大とともに復路新・大会新記録を更新し、同大学最高順位の総合2位という快走を見せた“母校”國學院大の駅伝メンバーとの“歓喜”のショットとともに喜びをつづった。【写真】「全員で闘い抜いた!!誇らしいぞ」國學院駅伝部のメンバーらと“歓喜”ショットを披露した相川七