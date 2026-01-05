「エイベックス・マネジメント・エージェンシー2026新春晴れ着お披露目会」が2025年の年末、グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール「旭光」にて行われ、生見愛瑠、〓石あかりら同社所属の女性タレントが参加。それぞれ2026年の抱負を語った。また今年から男性俳優も登場し、さらに多彩な顔ぶれとなった。 今回参加した女性タレントは4人。2025年もテレビを中心に多彩なジャンルで活躍した“めるる”ことログインして続きを