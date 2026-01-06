【北京＝吉永亜希子、ソウル＝仲川高志】中国の習近平（シージンピン）国家主席と、中国を国賓訪問している韓国の李在明（イジェミョン）大統領は５日夕、北京の人民大会堂で会談した。習氏は会談で「我々は歴史の正しい側に立ち、正しい戦略的選択を行わなければならない」と述べ、歴史問題での対日共闘を李氏に呼びかけた。中国は高市首相の台湾有事を巡る国会答弁以降、日本への圧力を強めている。李氏は日中対立を巡り中立