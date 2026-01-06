腕時計におけるラグジュアリースポーツ（ラグスポ）という言葉は、2017年ごろから認知が進み、今ではすっかり定着した。単に高価なスポーツウォッチを指すものではなく、時計としての背景や哲学、ケースとブレスレットの作り込み、ダイヤルの質感、ムーブメントの完成度まで含めて、スキのない上質さを備えているかどうかが問われる領域だ。今回は、本命と言ってもよい“ラグスポ”高級モデルの3本。ジラール・ペルゴの「ロレアー