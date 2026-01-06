高石あかり、生見愛瑠、上坂樹里 高石あかり、上坂樹里がこのほど、都内で行われた「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 晴れ着お披露目会」に出席した。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める高石あかり。次期朝ドラ「風、薫る」で主人公に決定している上坂樹里。番組が引き継がれる際にはバトンタッチセレモニーが行われるが、上坂は「今から楽しみです楽しみです」と目を輝かせ、高石は「夢