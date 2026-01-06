朝のドル円は１５６円３０銭台＝東京為替 海外市場はややドル安円高で、朝のドル円は１５６円３０銭台推移。ベネズエラ問題への市場に対する影響が落ち着いていることでドル買いが一服、ＩＳＭ製造業が予想を下回ったこともドル売りを誘った。 USDJPY156.38