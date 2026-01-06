6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の5万2200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52476.40円ボリンジャーバンド3σ 52200.00円6日夜間取引終値 51832.80円5日日経平均株価現物終値 51765.20円ボリンジャーバンド2σ 51124.00円5日移動平均 51054.00円ボリンジャーバンド1σ 51025.00円一目均衡表・転換線 5048