6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント高の3501.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3518.93ポイントボリンジャーバンド3σ 3501.50ポイント6日夜間取引終値 3478.56ポイントボリンジャーバンド2σ 3477.52ポイント5日TOPIX現物終値 3448.50ポイント一目均衡表・転換線 3448.40ポイント5日移動平均 3438.19ポイン