6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 719.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 716.21ポイント200日移動平均 707.12ポイント75日移動平均 704.09ポイントボリンジャーバンド3σ 695.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 691.85ポイント