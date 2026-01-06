2026年1月5日、北海道小樽市の国道で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。事故があったのは、小樽市勝納町の国道5号です。5日午後6時半ごろ、乗用車を運転していた会社員の男性（19）から「対向車との事故を起こしてしまいました」と110番通報がありました。警察によりますと、小樽方面に向かっていた乗用車が対向車線にはみ出し、軽乗用車と正面衝突したということです。この事故で、軽乗用車に乗っていた会社員の女