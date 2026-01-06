◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝で史上初2度目の3連覇を達成した青山学院大学。原晋監督は5区で驚異的な区間新記録を出した黒田朝日選手(4年)の上り適性について語りました。2年連続2区を走ったチームの大黒柱。今年も2区濃厚かと思われましたが、2日の往路、5区起用が発表され、陸上ファンやライバル校からも驚きの声が上がりました。指揮官は起用理由について1〜4区までを担う走力を持った選手が