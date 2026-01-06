俳優の濱尾ノリタカが、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系／毎週月〜金曜5時25分）で1月マンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定した。【動画】水上恒司vs濱尾ノリタカの“本気”伝わる炎の友情アクションシーン＆メイキング解禁濱尾の初回出演は1月7日で、15日、19日、28日の計4回、生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを