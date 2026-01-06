転職活動中の40代男性は、あるベンチャー企業の求人に心を奪われた。理由は「推し活休暇」「失恋休暇」「家族の誕生日休暇」など、ユニークな制度が並んでいたからだ。これまで有給休暇の申請理由に悩み、「私用」と書くことにすら罪悪感を覚えてきた世代にとって、プライベートを推奨する姿勢は輝いて見える。 【写真】「美人さん姉妹」元NHK女子アナが妹と推し活で笑顔の２ショット しかし、その輝きの裏に