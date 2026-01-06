お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が2日、自身のインスタグラムを更新し、驚きのボディを初披露した。 【写真】EXIT・兼近大樹のインスタグラム＠kanechikadaikiより 「あけましておめでとうございます。今年も全力で応援頼んだぞ!」とコメント。続けて「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開。」と自信たっぷりにつづった。 掲載した画像は、ハワイのダイヤモンドヘッドをバックにした水着ショット。胸板は厚く、腹筋はき