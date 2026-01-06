今日6日(火)の最高気温は全国的に平年並みか平年より低いでしょう。北海道と東北、北陸は真冬並みの寒さ、関東から九州は平年並みで、寒中らしい寒さになりそうです。寒さ対策を万全にしてお出かけください。北海道と東北、北陸は真冬並みの寒さ今日6日(火)は上空に強い寒気が流れ込み、全国的に昨日5日(月)より気温が低くなるでしょう。最高気温は、平年並みか平年より低くなりそうです。札幌はマイナス4℃、釧路はマイナス3℃と