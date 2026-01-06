冬は屋外と屋内との気温差が大きくなるため、気温の変化によって血圧が急激に変動し、心臓や血管の疾患を引き起こす「ヒートショック」が起きやすいとされています。そんな中、秋津医院（東京都品川区）院長で総合内科専門医、循環器専門医の秋津壽男さんは1日1杯のコーヒーがヒートショックの予防に役立つことが期待できると説明します。コーヒーがヒートショックの予防に役立つ理由について、秋津さんに聞きました。【要注意】