浜野まいかはトッテナムへ期限付きで加入が決まったイングランドのウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）、トッテナムは現地時間1月4日、チェルシーに所属するなでしこジャパンFW浜野まいかを期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間は今季終了までの半年間。背番号は23に決定した。浜野は今季の開幕戦でゴールするなど好調なスタートを切り、2029年夏までの契約延長にもサインしていた。しかし、スタメン出場は3試合にとどま