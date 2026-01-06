2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。皇室部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/05/05）。【画像】健氏と林芳正官房長官のツーショット＊＊＊2月上旬。永田町・衆院議員会館内のカフェに、着物を来た恰幅のいい一人の男性の姿があった。バッジを付けた議員が来店すると声をかけ、こう名乗る。「旧皇族の賀陽宮(かやのみや)と申します。最近、政治団体を立ち上げまして…