テレビ朝日アナウンサーの公式インスタグラムが5日、更新され、森葉子アナウンサー（39）が妊娠を発表した。【写真】「逆授業参観みたい」森葉子アナが公開した子どもたちのサプライズ“職場見学”ショット森アナは「明けましておめでとうございます。私事ですが…今年家族が1人増えます」と伝え、「しばらくお仕事をお休みさせて頂きますが、大切なものが増え活力が増す分、パワー満タンで戻ってきます！今年もよろしくお願い