エルサレムで記者会見するイスラエルのネタニヤフ首相＝昨年12月（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは5日、ネタニヤフ首相が最近、ロシアのプーチン大統領を通じてイランに対し、攻撃の意図はないと伝えたと報じた。米イスラエル首脳は昨年12月の会談で、イランが軍備増強を図れば再攻撃すると警告していた。イスラエルにはイランが誤解して先制攻撃に踏み切るとの懸念があり、それを防ぐ狙いがあるという