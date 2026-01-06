俳優の福士蒼汰が主演を務める2026年1月13日スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00※初回15分拡大）の第3話、4話にtimelesz・猪俣周杜、人気コスプレイヤーのえなこが出演することが明らかになった。【写真】和気あいあいすぎ…！乃望ちゃんを挟んではしゃぐ猪俣周杜＆松島聡猪俣が演じるのは、川畑礼介（かわばた・れいすけ）。一見、好青年に見えるが、実はある事件の犯人。猟奇的な