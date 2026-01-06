フィジー政府観光局は、日本での新たな代表事務所の公募手続きを開始した。日本市場での旅行業界との連携や広報活動を担う代表事務所を公募する。国際観光局や観光地マーケティング組織の代表としての実績や、従来のメディアのほかデジタル、インフルエンサーとの関係確立の実績、マーケティングやPRイベントの企画・実行経験などを要件としている。日本からフィジーへの年間旅行者数を14,000人以上とすることを評価指標とする。当