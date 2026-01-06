西部謙司が考察サッカースターのセオリー第81回ラヤン・シェルキ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。マンチェスター・シティのラヤン・シェルキがプレミアリーグで能力を発揮し始めています。完全な両利きのプレースタイルは、歴代のスーパースターにもいなかった未知の領域へ入