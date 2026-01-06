餅はいつ頃まで食べるか料理家・飛田和緒さんの正月特別連載の第6回目。お正月は何かと助けてくれたお餅も、1週間近くもたつと、そろそろ食べ飽きてくる頃。「いつ頃まで食べるか」という質問への、「ストックや在庫がなくなるまで」（33.0%）、「年中問わず食べる」（25.7%）、「冬の間（2月ごろまで）」（14.4%）などの回答を見ると、行事や季節を問わず、年中お餅を楽しむ「餅愛好家」が増えていることがわかります。一方で、今