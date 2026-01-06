錦織圭という奇跡【第８回】細木秀樹の視点（３）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞◆細木秀樹の視点（１）＞＞「うそでしょ!?とんでもない子が来た！」◆細木秀樹の視点（２）＞＞「この金の卵を絶対に潰してはいけない」「圭はコートの外だと、本当にいい意味で、オーラがないんです」昨日のことを語るような柔らかい口調で、細木秀樹（ほそぎ・ひでき）コーチが言った。世界最高4位。ツアー12勝。キャリア