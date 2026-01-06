ビジネスの場で敬語が求められるのはなぜか。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「ドイツの社会学者ゲオルク・ジンメルが重視した『社交』という概念が参考になる。敬語を使う理由は、上司が偉いからでも、年長者を敬うためでもない」という――。※本稿は、鈴木洋仁『社会人1年目の社会学』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SunnyVMD※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sunn