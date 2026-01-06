心の病の治療では、薬物療法だけでなく、精神療法が重要です。なかでも認知行動療法は、うつ病、不安症、強迫症、神経性過食症などに対し、薬物療法に並ぶ、あるいは疾患によっては薬物療法以上の有効性をもつ治療として臨床で用いられている精神療法です。認知行動療法は、考え(認知)が変えられず苦しんでいる人の助けになります。ストレスがたまり、心が弱っていると思ったら試してみてください。基礎知識から取り組み方まで解説