突然ですが、「数独」の正式名称知っていますか？答えを知って納得！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「数字は独身に限る」でした！数独とは、数字を使ったパズルの一種で、「数字は独身に限る」という言葉を省略した名称です。この表現には、「同じ数字は一つの範囲内に一度しか登場しない」という数独の基本ルールが込められています。数独は日本で生まれたパズルですが、海外では「Sudoku」として広く親しまれていま