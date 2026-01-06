『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社＋α新書、2026年1月8日発売）という本の編集を担当した。著者は東京国税局の調査官から独立し、書籍やスクール事業を通して、専門の税制に金融の知識を組み合わせた独自のマネーリテラシーの普及に努めている小林義崇さんだ。デフレからインフレに、経済環境が劇的に変わる今こそ読んでみてほしい。「金持ちのためのルール」を知ろう「金は権力で、貧乏は