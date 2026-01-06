『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！反響にお応えして、今年はゆる〜く週刊連載化！毎週月曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。中間管理職として気を揉む毎日です…。「顔を見ればわかるヤギさん」ヤギさんの社会人生活は、来週に続く！【第1話を読む】中間管理職はつらいよ…3コマ漫画『課長のヤギさん』スタート！