高利を謳い、知人からカネを集める―その舞台装置となったのが、数々の祝賀会だった。しかし、次第に自転車操業に陥っていき……。「女帝」と呼ばれた生保レディあれは「女帝」と評された生保レディが最後に放った輝きだったのだろうか。第一生命の正下文子（'23年没、享年92）は、その晩年に数々の盛大な祝賀会で称えられた。正下は'15年に「勤続50周年」を迎えた。翌年には、生命保険業界で飛び抜けた営業実績を挙げた人だけが会