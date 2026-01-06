長嶋茂雄さんが亡くなった年の暮れに、そのミスターを敬愛する"ジャンボ"こと尾崎将司さんが78歳でこの世を去った。野球とゴルフで競技は異なれど、2人のレジェンドの足跡は幾重にも重なっていた──。【写真】1974年、金田正一さんや長嶋茂雄さんらとラウンドする尾崎将司さんアルファベット2文字で称される「ライバル」の存在ゴルフ界で金字塔を打ち立てた男が旅立った。181cm、90kgの体格を活かし、圧倒的な飛距離でツア