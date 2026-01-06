年末年始を挟んでは、2026年度に過去最高益の更新が見込まれる銘柄に注目したい。周知のとおりTOPIX（東証株価指数）採用の3月期決算企業による中間決算は、総じて堅調な結果となった。今期（2025年度：2026年3月期）に営業最高益を更新する銘柄数は前期から増加する見通しだ。続く来期も最高益を更新する銘柄の勢いは、一段と強まる展開が予想されている。市場の関心が来期業績へと移る中、連続して最高益を狙う企業は、投資家の