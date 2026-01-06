年始の恒例行事である新年祝賀の儀と一般参賀にて、皇族方が一堂に会された。昨年成年式を終えた悠仁さまは初めて両行事に参加され、特に一般参賀は天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家の「3世代」が揃って出席された、記念すべき行事となった。 【写真】ティアラをお召しになった正装で新年祝賀の儀に向かわれる愛子さま。他、同じ車で新年祝賀の儀に向かわれる佳子さまと悠仁さまなども新年に当たり、宮内庁を通じて