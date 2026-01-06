2026年、日本はどんな社会になっていくでしょうか。戦争や物価高など連日話題になりますが、じつはいろんな社会問題が深刻化してきています。・日本は崩れ去ってしまうのか？・なぜ「移動格差」が生まれているのか？・親がネット右翼になったどうする？……現代新書でも、さまざまな角度から社会問題に迫る本が出ており、大きな反響を呼んでいます。ここでは、そのなかから５つの書目を紹介していきます。岩城一郎『日本のインフラ