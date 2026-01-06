アメリカよ、お前もか2026年の正月早々、世界の太平の眠りを覚ます破天荒な「トランプ外交」炸裂である。1月3日、アメリカが南米ベネズエラに対して、「絶対的な決意作戦」（Operation Absolute Resolve）を敢行。航空機150機以上を投入して、首都カラカスを含むベネズエラ北部各地の軍事施設などを爆撃した。加えて、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を「拉致」して、ニューヨークまで運び込んでしまった。まさに「大国のエゴ」剥き