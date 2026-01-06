ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！※選手の成績やデータは10月11日現在 セッティングが「男子プロ化」した！？ 今季の女子ツアーで活躍している約20人のセッティングを見て、いちばん驚いたのはフェアウェイウッドが1本だけの選手が約4割もいたことです。数年前であれば3、5番はもちろん、7番や9番ウッドを使う選手も多かった。しかし、