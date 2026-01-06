トヨタ自動車の北米仕様のハイブリッド車「カムリ」【ニューヨーク共同】日本の自動車メーカー6社が5日発表した2025年の米新車販売台数は前年比2.4％増の602万3492台だった。トランプ米政権による関税引き上げがあったものの、堅調な新車需要に支えられ、3社が前年実績を上回った。ハイブリッド車（HV）を中心に最も販売台数が多かったトヨタ自動車が8.0％増の251万8071台と全体を底上げした。日系メーカーの関係者は26年の米