●午前中は雲が目立つも、午後は日ざしがしっかり届き洗濯日和に●よく晴れても、日中はこの時期らしい寒さ●空気の乾燥が進む予想。火の取り扱いには十分注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から日本海側を中心に、寒気の流れ込みに伴う雲が広がっていますが、西日本では太平洋側ほど晴れ間が出てきています。 この先、日本周辺の冬型の気圧配置は解消され、県内は西から張り出す高気圧に覆われる予想です。日中は日ざしもしっ