北海道・帯広警察署は2026年1月5日、中札内村に住む無職の女（51）を脅迫の疑いで逮捕しました。女は1月3日午前1時50分ごろから午前1時52分ごろまでの間、夫（50代）のスマートフォンに「この家燃やして檻の中入るわ」「朝ガソリン買った」などとメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。5日午前4時40分ごろ、「玄関フードのガラスが割れている」と夫から警察に通報があり、事件が発覚しました。警察に