あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡羊座今日は頭も体も軽やかに動き、普段以上の力を発揮できる日。まずは「やらなきゃ」ではなく、「やりたいこと」を優先してみてください。直感で「これだ！」と思ったことにすぐ取りかかってOK。次の行動は動きながら決めていきましょう。★第2位……射手座相手の気持ち