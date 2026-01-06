あけましておめでとうございます。と、新年の挨拶を書きながらも、21世紀に入って四半世紀を過ぎた今、正月のあり方もずいぶん変わったものだなと感じている。なにしろ、ウェブ媒体に寄稿するようになってからは年末年始であろうとカレンダー通りのスケジュールが進行するようになってしまった。かつては年末進行というのがあって、正月をみんなが休めるようにスケジュールを前倒して仕事をした。だから、歳末は、猫の手も借りたい