テレ東のドラマ『略奪奪婚』(1月6日スタート 毎週火曜24:30〜25:00)の記者会見がこのほど、都内で行われ、内田理央が登壇した。内田理央○主人公の千春役を演じる内田理央「真実は結末を見ないと分からない」――原作と脚本を読んだときの感想を教えてください。原作はすごいスピードでお話が進んでいくのですが、略奪をされたあとから(物語が)始まって、なぜそういうことになったのかの真相を突き止めていくような進み方をするの