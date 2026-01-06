テレ東のドラマ『略奪奪婚』(1月6日スタート 毎週火曜24:30〜25:00)の記者会見がこのほど、都内で行われ、伊藤健太郎が登壇した。伊藤健太郎○不倫相手が妊娠し妻と離婚する男性役――脚本を読んだときの感想を教えてください。最初にお話をいただいたとき、まずはタイトルに衝撃を受けました。実際に台本を読ませていただいても、最初のほうのページに「結婚しよう」というセリフがありまして、もう1、2ページめくると「離婚しよ